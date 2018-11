Gérard Depardieu chante à nouveau Barbara et fait le show à La Baule

Samedi 3 novembre 2018, Gérard Depardieu prenait part au 5e Festival du cinéma et musique de film de la Baule. L'iconique acteur de 69 ans y a reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et donné une représentation de son spectacle Depardieu chante Barbara.

Notre gégé national est d'abord monté sur la scène du Palais des Congrès Atlantia pour recevoir un Ibis d'or des mains du maire de La Baule Yves Métaireau, sous les yeux du metteur en scène Christophe Barratier et de Sam Bobino, les deux créateurs du festival. Touché par cet hommage, Gérard Depardieu a ensuite poussé la chansonnette en reprenant Barbara devant 900 personnes.

Un spectacle donné en préouverture du 5e Festival du cinéma et musique de film de la Baule (qui démarrera vraiment le 6 novembre) et qui rappelle les concerts parisiens donnés à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Barbara. Gérard Depardieu et Gérard Daguerre, le pianiste de la chanteuse, avaient fait revivre en 2017 sur scène à Paris les textes et musiques de celle que l'on surnommait "La longue dame brune". Avec à la clé un succès public et critique, à tel point que les deux hommes vont refaire quelques dates dans la capitale, au Cirque d'hiver, du 7 au 15 novembre 2018. Outre Paris, le spectacle n'avait jusqu'à présent été joué qu'une seule fois en province, en Anjou, au début de l'été.