FKA twigs : L'ex de Robert Pattinson opérée de plusieurs tumeurs à l'utérus

Séparée de Robert Pattinson depuis l'été dernier - le couple, brièvement fiancé, s'est fréquenté pendant trois ans, entre 2014 et 2017 -, FKA twigs est également une artiste à part entière, discrète, qui n'évoque que très rarement sa vie privée.

Mercredi 9 mai 2018, l'auteure-compositrice-interprète et danseuse anglaise s'est pourtant saisie de son compte Instagram pour publier un message personnel, révélant pour la première fois des soucis de santé qui ont nécessité une intervention chirurgicale. Dans sa publication, la jeune femme de 30 ans a ainsi expliqué qu'elle avait subi une opération en décembre 2017 pour retirer plusieurs tumeurs - heureusement bénignes, c'est-à-dire non cancéreuses - à l'utérus.

"Je suis une personne très privée comme vous le savez tous et j'ai longuement réfléchi pour savoir si je devais partager cette histoire. Depuis cette année, je me remets d'une chirurgie laparoscopique qui a eu lieu afin d'enlever six tumeurs fibreuses de mon utérus. Les tumeurs étaient assez énormes, la taille de deux pommes, trois kiwis et quelques fraises. Un bol de fruits de douleur au quotidien. L'infirmière m'a dit que le poids et la taille correspondaient à l'équivalent de six mois de grossesse", a-t-elle écrit.