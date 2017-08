Flavie Flament : Tendre photo avec son fils Enzo Castaldi à Ibiza

Complices et souriants, la journaliste de 43 ans et son fils ont pris la pose ensemble à Ibiza. Et leur air de famille n'échappe à personne. Même sourire, même expression et même nez, Enzo ressemble de plus en plus à Flavie Flament. Toutefois, il est bien le fils de son père ! En effet, l'adolescent s'est décoloré les cheveux en blond, tout comme Benjamin Castaldi.

Pour rappel, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) avait changé de couleur de cheveux en mars dernier. Alors que Gad Elmaleh était invité dans l'émission, Cyril Hanouna avait demandé au membres de son équipe de devenir blonds en hommage au personnage de l'humoriste.

D'ailleurs, avant de s'envoler pour Ibiza avec Flavie Flament, Enzo a passé quelques jours avec son père et sa nouvelle épouse Aurore Aleman aux États-Unis. Les jeunes mariés ont profité de leurs vacances outre-Atlantique en famille... recomposée !