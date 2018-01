Flavie Flament violée à 13 ans : Sa réponse cash à Brigitte Lahaie

Flavie Flament n'a pu s'empêcher de laisser éclater sa colère en découvrant les propos que Brigitte Lahaie a tenus sur BFMTV, lors de son passage dans l'émission News et Compagnie.

Invitée pour parler de la tribune publiée dans Le Monde afin de défendre la "liberté d'importuner, qu'elle a signée, l'ancienne animatrice de RMC a tenu des propos qui en ont choqué plus d'un : "Je vous signale que l'on peut jouir lors d'un viol." Parmi les personnes outrées se trouvait Flavie Flament.

"'On peut jouir lors d'un viol, j'vous signale' Brigitte Lahaie, ce soir sur @bfmtv #unfestival!#pitoyablerécolte #libertédimportuner #protégerlesvioleurs #deneuve&co Bravo !@lemondefr", a-t-elle écrit en légende d'un cliché sur lequel Brigitte Lahaie apparaît avec un beau décolleté, revolver à la main.

Flavie Flament s'en est également prise à la critique d'art Catherine Millet, cette dernière ayant aussi participé à la tribune. Dans un premier temps, l'ancienne présentatrice de TF1 a rappelé ses propos tenus en décembre dernier sur France Culture : "Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol on s'en sort." Et de commenter : "Pas de l'indécence semble-t-il. 98 000 personnes par an (femmes & hommes) vous cèdent volontiers leur place. 1 enfant sur 5 vous offre sa vie fauchée et vous propose de la poursuivre."