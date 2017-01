Flora Coquerel en couple et radieuse pour une soirée féerique au Cirque Pinder !

Jeudi 12 janvier était organisé le 9e Gala Handicirque au cirque Pinder, sur la pelouse de Reuilly à Paris. Une soirée à laquelle Flora Coquerel a une fois de plus participé (elle était présente l'an dernier). Souriante et élégante dans son long manteau rose et son ensemble noir et blanc, Miss France 2014 a fait crépiter les flashs des photographes aux côtés de l'actrice de Plus Belle la vie Dounia Coesens. Mais pas seulement !

L'ex-représentante de la France au concours Miss Univers 2015 a également posé avec Frédéric Edelstein (directeur du Cirque Pinder), sa femme Sophie, le chanteur Grégory Bakian, ainsi que le petit ami de l'ancienne reine de beauté, l'artiste et danseur Ugo Ciulla.

Étaient également présents l'actrice Laetitia Fourcade, la journaliste Christine Kelly, Sandrine Martinet (championne de judo handisport dans la catégorie des malvoyants), Jean-Baptiste Alaize (athlète français amputé tibial spécialisé dans le sprint et la longueur), David Smetanibe (nageur paraplégique grenoblois), Mandy François-Elie athlète handisport française, Gwladys Lemoussu (triathlète handisport), Élodie Lorandi (nageuse handisport française de 50 et 100 mètres nage libre, 100 mètres dos, 100 mètres papillon, 200 mètres 4 nages et de nage en eau libre), Yannick Ifébé (escrimeur handisport français), Samir Aït Saïd (gymnaste français) et Ladji Doucouré (athlète français spécialiste du 110 mètres haies).

Tous ont découvert les numéros d'artistes talentueux et se sont ainsi offert une soirée féerique pour la bonne cause.