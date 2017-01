Florent Manaudou au lit avec Ambre : La déclaration d'amour de sa chérie

Florent Manaudou est amoureux et il ne le cache pas. En couple depuis l'automne dernier avec un jeune top originaire de Tahiti prénommé Ambre, le petit frère de Laure Manaudou vit une idylle passionnée.

Alors que sa compagne l'a rejoint à Marseille, où il habite, l'ex-roi des bassins devenu handballeur passe de tendres instants avec sa belle. Tandis que le sportif de 26 ans a récemment partagé un selfie d'eux deux complices, Ambre est allée un peu plus loin en partageant une photo bien plus intime sur sa page Instagram.

La jolie brune se dévoile ainsi au lit avec Florent Manaudou. Cachée derrière un oreiller ou la couette, Ambre ne laisse entrevoir que son beau regard sombre alors que son compagnon pose de dos, torse nu. En légende de ce cliché romantique, Ambre Baker a écrit : "When I saw you, I fell in love and you smiled because you knew. W.S." (Quand je t'ai vue, je suis tombé amoureuse et tu as souri parce que tu savais), une citation de William Shakespeare comme elle le précise. Une véritable déclaration d'amour à Florent Manaudou.