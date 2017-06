Florent Pagny, "debout sur un canapé" au Queen : Sa folle soirée avec Mika

Depuis 2014, Mika et Florent Pagny se fréquentent grâce à The Voice. Pour le magazine Télé 7 Jours, l'interprète de Grace Kelly a dévoilé les coulisses de la plus folle soirée qu'ils ont passée ensemble ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont de sacrés fêtards !

Des bons souvenirs, les deux chanteurs en ont maints, mais il y en a un qui méritait largement d'être raconté. Celui d'une nuit ensemble en boîte de nuit. Sans préciser la date de cet événement, l'artiste de 33 ans raconte : "Un soir, il m'a emmené danser. Je me suis retrouvé entouré de gens assez... inintéressants, avec des bouteilles qui coûtaient une fortune !", relate Mika.

Désappointé par cette sortie lors de laquelle Florent Pagny ne s'amusait pas vraiment non plus, le coach d'Audrey a alors eu l'idée d'emmener l'artiste de 55 ans dans un haut lieu de la fête parisienne, "l'ancien Queen", sur les Champs-Elysées à Paris. "Non sans réticence, il a accepté de me suivre dans cette célèbre boîte de nuit. J'ai appelé beaucoup d'amis et nous nous sommes tous retrouvés à l'intérieur", poursuit le chanteur, qui a alors découvert son ami sous un nouveau jour. "Et là... je vois Florent Pagny, debout sur un canapé, les mains en l'air, en train de danser et de chanter. On s'amusait comme si on avait 16 ans. Ce soir-là, je me suis dit que j'aimerais être comme lui à son âge", conclut-t-il.

En voilà un compliment...