Florent Pagny, les critiques sur son exil fiscal : Sa réponse cash !

Florent Pagny ne cache pas s'être exilé au Portugal afin de payer moins d'impôts. En effet, il n'y a pas d'impôt sur la fortune là-bas et surtout, "pendant 10 ans, pas d'impôts sur les royal­­ties du monde entier", comme le juré de The Voice l'avait confié au détour d'une interview pour Le Parisien : "Beau­­coup d'artistes qui touchent des royal­­ties se disent que ça peut valoir le coup."

Sans surprise, son choix de vie lui a attiré pas mal de critiques, donc celles d'Henri Guaino, l'an­­cien conseiller de Nico­­las Sarkozy. "Si on aime si peu son pays qu'on l'abandonne parce qu'on paye trop d'impôts, franchement c'est qu'on mérite pas d'être français", avait-il notamment lancé, lors de son passage sur CNews en septembre dernier. Mais Florent Pagny n'a que faire des commentaires négatifs et ne compte pas changer de style de vie pour autant.

"Ils n'ont qu'à gagner beaucoup d'argent et après on verra comment ils se comporteront. Ça c'est à mon avis des espèces de délires de jalousie ou d'envie parce que quelque part, à un moment, on se dit qu'on n'y arrivera peut-être jamais, alors finalement on déteste celui qui peut y accéder", a confié Florent Pagny à un journaliste de 7 à 8 comme on peut le découvrir dans un extrait dévoilé sur la page de l'émission.

L'intégralité du reportage qui lui est dédié sera diffusé ce dimanche 26 novembre 2017. Rendez-vous sur TF1 à partir de 18h15.