Florent Pagny exilé fiscal au Portugal: "Je n'ai pas honte, la vie me le permet"

À l'occasion de la sortie de son nouvel album baptisé Le Présent d'abord, Florent Pagny s'est confié à nos confrères du Parisien. Le chanteur a, durant ce même entretien, annoncé son exil fiscal au Portugal. Mercredi 27 septembre 2017, l'interprète de Ma liberté de penser est revenu sur le sujet sur le plateau de Quotidien (TMC). D'emblée, Florent Pagny indique qu'il avait fait ces confidences en off et qu'il l'avait d'ailleurs précisé au journaliste qui l'interrogeait. Toutefois, le fait que l'information soit finalement sortie ne le dérange pas plus que ça : "Je m'en fous parce que j'assume."

Je paye chaque année mes impôts en France

Puis, agacé d'être la cible d'attaques de la part d'internautes et même de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances – qui indiquait sur Twitter que la France avait besoin de ses talents –, Florent Pagny se justifie. Il rappelle qu'il paye ses impôts en France pour toutes les prestations effectuées sur le territoire français. L'exil fiscal concerne ainsi les royalties, à savoir les droits d'auteur. "Quand d'un seul coup, tu as un avantage, tu fais : 'Bah je serais bien bête d'aller filer cette somme-là alors que finalement j'en ai besoin, je m'amuse avec tout ça'", explique-t-il.

Et d'assurer : "Je ne me suis jamais retrouvé une année sans payer d'impôt en France." Lorsqu'il officie dans The Voice ou lorsqu'il monte sur scène dans l'Hexagone (ce qui constitue 70% de ses revenus), Florent Pagny paye ses impôts en France. "Tous les ans, c'est des petits chèques de 300 000, 500 000, 1 million", voire plus, confie-t-il. "Tant mieux, ça veut dire que je gagne de l'argent, donc j'en suis très content", lance alors le chanteur. Le reste, soit 30%, est désormais soumis à l'impôt portugais.

C'est tabou de parler d'impôts, d'argent

Ne pas payer la totalité de ses impôts en France ne pose pas problème à Florent Pagny car il estime être "dans la légalité". "Je n'ai pas honte. La vie me le permet", assure-t-il. Et d'ajouter : "Ça va les mecs, on a assez donné ! Si on ne peut pas en profiter pour se la faire un peu plus belle, excusez-nous. Je ne vois pas où est le mal si c'est légal. Je ne fais pas de fraude."

Mais le coach de The Voice (TF1) ne s'arrête pas là. En effet, il estime qu'aujourd'hui il "est tabou de parler d'impôts, d'argent". "On est dans un pays qui a ce problème-là. À un certain moment, moi je n'ai pas de problème. Avec le parcours que j'ai, je n'ai surtout pas de problème. Et de m'éclater avec ce qui m'arrive", poursuit-il. Dans la foulée, Florent Pagny révèle ne pas payer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : "Je n'ai pas de fortune, je dépense mon argent. Je dépense tellement que je n'ai pas d'argent sur des comptes. J'ai tellement de vies à payer, je fais vivre tellement de gens..."