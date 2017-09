Florent Pagny installé au Portugal pour des raisons fiscales... Madonna aussi ?

Entre Florent Pagny et les impôts, c'est une histoire mouvementée, qui avait même été le sujet de l'un de ses plus gros succès, Ma liberté de pensée. L'artiste, de retour avec le disque Le présent d'abord, se confie à nouveau avec son franc-parler sur son rapport à l'argent et fait une confidence intéressante...

Dans les colonnes du journal Le Parisien, Florent Pagny évoque sa vie de citoyen du monde, entre la Patagonie où il réside une bonne partie de l'année depuis très longtemps, les États-Unis où vivent et étudient ses enfants Inca (21 ans) et Aël (18 ans), la France où il poursuit sa carrière et, plus récemment, le Portugal ! "Pour des raisons fiscales", dit-il d'emblée. Le chanteur ajoute : "Il n'y a pas d'impôt sur la succession, pas d'impôt sur la fortune et surtout pas d'impôt sur les royalties pendant dix ans, tous les artistes commencent à s'installer là-bas." Une remarque très intéressante qui en vient à se demander si Madonna, dont la fortune est estimée par Forbes entre 500 et 600 millions de dollars, ne s'y est vraiment installée que pour la carrière footballistique de son fils David...

Florent Pagny, qui a démarré une nouvelle tournée intitulée 55 Tour, prend toutefois bien soin de préciser qu'il paye encore des impôts en France. "J'ai donné et je donne encore. Tout ce qui est prestations en France, les concerts, The Voice, je paie des impôts dessus", dit-il. L'an dernier, dans Aujourd'hui en France, il précisait payer entre 1 et 2 millions d'euros d'impôts.

Thomas Montet