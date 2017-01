Florent Pagny : Sa sublime Porsche déjà retrouvée !

C'était à prévoir : la Porsche de Florent Pagny, unique en son genre en raison d'un détail esthétique qui la rendait presque invendable, a été retrouvée ! Le bolide, dérobé par de faux policiers dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier, a réapparu en parfait état en Eure-et-Loir... C'est le journal Le Parisien qui dévoile la bonne nouvelle.

Le coach de The Voice avait été menacé d'une arme par deux individus. Alertés par des militaires qui ont reconnu la Porsche 911 type 96 grâce à une photo, les gendarmes ont remis la main sur cette voiture de luxe fabriquée à seulement une dizaine d'exemplaires, mardi 17 janvier à Mézières-en-Drouais en Eure-et-Loir. Les malfaiteurs avaient peu de chances de réussir à vendre la voiture en France ou de lui faire passer la frontière pour l'écouler ailleurs car elle possède la particularité d'avoir des éléments de freins jaunes, contrairement à ceux des autres voitures qui sont rouges.

L'enquête, confiée aux gendarmes de la section des recherches de Versailles, est loin d'être terminée car il reste maintenant à découvrir l'identité des deux voleurs. "Ce serait une bonne chose qu'on les arrête car le secteur de Montfort-l'Amaury [dans Les Yvelines, où Florent Pagny s'est fait dérober sa voiture, NDLR] est sensible. Beaucoup de gens célèbres et fortunés y résident et, toutes les dix minutes, on y croise des voitures qui valent 50 000 euros", a expliqué une source au Parisien.

Thomas Montet