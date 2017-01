Florent Pagny : Sa Porsche est introuvable mais il y a de l'espoir...

Florent Pagny retrouvera-t-il un jour sa superbe Porsche, dérobée dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier ? Peut-être bien que oui... Le chanteur avait acheté un modèle qui possède une particularité unique et rend ainsi le véhicule invendable en l'état !

Comme le rapporte le journal Le Parisien, le coach de The Voice, braqué par de faux policiers mais armés d'un véritable pistolet à Montfort-l'Amaury (Yvelines), n'a pour l'heure pas la moindre nouvelle de son bolide. En revanche, il a donné quelques explications sur la manière dont s'est déroulée son agression. Le chanteur a relaté avoir doublé une voiture, laquelle aurait alors enclenché un gyrophare bleu avant de lui demander de se garer sur le côté. Une fois sortis du véhicule, deux faux policiers ont sorti une arme et l'ont menacé jusqu'à ce qu'ils prennent la fuite avec sa voiture. L'artiste a tout de même pu garder son téléphone portable et sa sacoche...

Là où Florent Pagny peut garder espoir c'est que son bolide, une Porsche 911, est un modèle extrêmement rare puisqu'il n'a été produit qu'à dix exemplaires ! Le Parisien, citant une source, précise : "Cette incroyable voiture était équipée d'éléments de freins jaunes alors qu'ils sont tous rouges sur les autres." Ce qui veut dire que cette voiture, dont le prix ne commence pas en dessous de 100 000 euros, est quasiment invendable... La voiture pourrait toutefois trouver preneur à l'étranger si elle arrive à passer discrètement la frontière. "Il y a de fortes chances qu'elle soit retrouvée abandonnée", nuance un expert interrogé par le journal.

L'enquête est entre les mains des gendarmes de la section de recherche de Versailles.

Thomas Montet