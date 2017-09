Florian Delavega bientôt papa : sa chérie est enceinte !

A 30 ans, Florian Delavega s'apprête à devenir papa pour la première fois. Sa compagne, la chanteuse argentine Natalia Doco, a annoncé sa grossesse sur Facebook, mercredi 20 septembre 2017.

"La vie nous a offert le plus beau cadeau de ce monde. Tellement heureuse de vous annoncer que pour présenter El Buen Gualicho [son nouvel album qui sort le 22 septembre, NDLR], finalement nous serons deux...", a-t-elle écrit. La jeune femme a ajouté une photo d'elle sur laquelle on peut voir son baby bump déjà bien avancé. De son côté, Florian Delavega a opté pour Instagram afin de commenter cette grossesse. Il a posté une photo de sa chérie, avec son ventre rond, et a écrit : "...Nouveaux projets... Avec ma Reine et notre CasaDelÁrbol A bientôt sur @universocasadelarbol Merci."

Florian Delavaga, qui avait annoncé quitter le duo Fréro Delavega en raison de sa volonté de mener une vie plus discrète et de fonder une famille, est en couple avec Natalia Doco depuis environ six ans.

Nul doute que Jérémy Frérot, l'ancien comparse de Florian, lui-même devenu papa récemment, a dû lui souhaiter tout le bonheur du monde.