Florian Delavega : Sa chérie, enceinte, dévoile son gros baby bump

Bébé sera-t-il au pied du sapin pour Florian Delavega ? La compagne du chanteur, Natalia Doco, est enceinte de leur premier enfant et, au vu du ventre bien rond visible sur la photo qu'elle a récemment postée sur Instagram, on devine que sa grossesse est déjà avancée.

Le 18 octobre, Natalia Doco a posté une photo d'elle prise par son ami Hugues Anhes, en jupe et petit corsage, laissant voir un joli baby bump. Nul doute que la charmante chanteuse argentine, qui a sorti le mois passé son album intitulé El Buen Gualicho (dont la photo de couverture est signée du même photographe) devrait accoucher dans quelques semaines... Cela ne l'empêche toutefois pas de monter sur scène pour défendre son disque !

Florian Delavaga (30 ans), qui avait annoncé quitter le duo Fréro Delavega en raison de sa volonté de mener une vie plus discrète et de fonder une famille, est en couple avec Natalia Doco depuis environ six ans.