Foster the People de retour à Paris avec Sacred Hearts Club

Foster the People a explosé en 2011 avec le tube planétaire Pumped Up Kicks vendu à plus de 9 millions d'exemplaires dans le monde et dont le clip compte pas loin de 300 millions de vues sur YouTube. En France, un autre single du groupe, Don't Stop (Color On The Walls), est lui aussi devenu ultra-populaire, puisqu'il a servi de jingle à la météo du Grand Journal de Canal+ pendant toute une saison.

L'album Sacred Hearts Club est déjà disponible en précommande. Il contient notamment les titres Doing It For The Money, Pay the Man et SHC.