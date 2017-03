France 2 et BFMTV invitent une jeune trisomique à présenter la météo

A l'initiative de l'Unapei, une fédération d'associations qui oeuvre pour les personnes handicapées mentales et leurs familles, une jeune fille répondant au prénom de Mélanie va pouvoir réaliser son rêve : présenter la météo !

Le 27 février, une jeune inconnue atteinte de trisomie 21 postait une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle elle disait vouloir récolter 100 000 likes afin d'attirer l'attention des médias. Ces likes devaient lui permettre de réaliser son rêve de présenter un jour la météo à la télévision. Cette vidéo, fortement relayée, a atteint ce palier en même pas 24 heures. Sur BFMTV, le duo de présentateurs formé par Pascale de la Tour du Pin et Christophe Delay a d'ores et déjà invité la jeune fille à venir sur le plateau. Peu de temps après, c'était au tour de la présentatrice météo de France 2, Chloé Nabédian, de lui faire la même invitation.

Sur sa page Facebook, Mélanie s'est montrée ravie d'avoir récolté ses likes aussi vite. "Plus de 100 000 likes ! MERCI ! Je vous aime. On continue, ensemble, ce n'est que le début !", a-t-elle écrit. La jeune fille, âgée de 21 ans, est le visage d'une campagne médiatique de l'Unapei. "Je suis différente, mais je veux montrer à tout le monde que je peux faire plein de choses. Je veux le prouver en passant à la TV", déclare-t-elle sur Facebook. Au Huffington Post, l'organisation précise : "Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont invisibles. Les 100 000 likes que nous demandons sont avant tout des soutiens, ils comptent plus que de simples pouces levés."