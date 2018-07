France 3, le carton : Capitaine Marleau, Meurtres à... Une saison au top !

S'il est une chaîne du Service public qui peut sortir le champagne après sa saison 2017-2018, c'est bien France 3 !

La chaîne a en effet signé sa meilleure performance en termes d'audiences depuis quatre ans et s'est imposée comme la 3e chaîne généraliste en fédérant 9,5% de part d'audience en moyenne. Il faut dire que la programmation variée – notamment côté fictions en prime time – a permis à France 3 de se placer 27 fois leader et 86 fois en 2e position à 20h55, cette saison. En moyenne, ce sont 3 millions de Français (pour 12,1% de part d'audience) qui ont suivi les programmes diffusés en première partie de soirée... Un score jamais vu en huit ans.

Dans le détail, on note les belles performances de Capitaine Marleau (7,3 millions de téléspectateurs et 27,8% de PDA) et de la série Meurtres à... (5,5 millions de téléspectateurs pour 23,5% de part d'audience). Les téléfilms Nés sous silence (4,9 millions, 19,4% de PDA), La Consolation (le téléfilm adapté de l'autobiographie de Flavie Flament qui a séduit 4,5 millions de personnes pour 17,5% de PDA) et Le viol (3,7 millions, 14,9% de PDA) ont eux aussi permis à la chaîne de caracoler en tête des audiences.

En journée, c'est bien entendu la série Plus belle la vie qui a rassemblé beaucoup de monde (4,4 millions de téléspectateurs en moyenne). Le programme reste la meilleure audience hors info en journée, toutes chaînes confondues !

À noter que côté documentaires, la chaîne a aussi brillé par ses performances cette saison. Brigitte Macron, un roman français a séduit plus de 3,4 millions de téléspectateurs pour 13,7% de PDA, Simone Veil, albums de famille 2,1 millions de curieux pour 10,1% de part d'audience (Notons que ce documentaire a obtenu le meilleur score qualitatif de la saison, toutes chaînes confondues !), Sardou, le film de sa vie 3, 3 millions de téléspectateurs pour 12,9% du public et France Gall et Michel Berger, toi sinon personne 3,1 millions de téléspectateurs pour 12,2% de PDA.

Un bilan très positif qui laisse entrevoir une jolie saison 2018-2019 !