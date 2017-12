France Gall "hospitalisée pour raison d'infection sévère"

Mercredi 27 décembre 2017, dans la soirée, l'entourage de France Gall éclaircit les rumeurs qui courent depuis la parution plus tôt dans la journée d'un article alarmant d'Ici Paris, repris par plusieurs sites de presse. Geneviève Salama, sa chargée de communication, confirme l'hospitalisation de la chanteuse et le sérieux de sa situation, mais se veut rassurante. En tout cas, précise.

"Dans un souci de toute transparence et pour mettre fin à cette déferlante, France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu'elle a en effet été hospitalisée pour raison d'infection sévère et qu'elle est actuellement soignée, lit-on dans ce communiqué transmis à l'AFP. Cette annonce est dans le seul but que soit respectée sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur."

L'hospitalisation de l'artiste de 70 ans, annoncée par Ici Paris, avait été par la suite confirmée par nos confrères de Closer.fr. France Gall a été admise le 19 décembre à l'Hôpital américain situé à Neuilly-sur-Seine et aurait été traitée en soins intensifs. C'est dans sa chambre d'hôpital que celle qui fut la compagne de Michel Berger et leur fils Raphaël (36 ans) ont été contraints de passer Noël.

Il y a deux ans, France Gall faisait un retour aussi inattendu que brillant avec la comédie musicale Résiste qu'elle a écrite avec son compagnon Bruck Dawit autour des chansons de Michel Berger. Le metteur en scène Ladislas Chollat a laissé entendre, dans une interview avec Broadway à Paris, qu'une suite pourrait voir le jour... Rien n'a pour l'instant été annoncé.