France Gall : Raphaël Hamburger et Bruck Dawit, les 2 derniers hommes de sa vie

Marquée par les drames, France Gall pouvait compter sur deux piliers pour l'aider à affronter les épreuves de la vie. Autour de la chanteuse, morte à l'âge de 70 ans ce dimanche 7 janvier, il y avait Raphaël Hamburger et Bruck Dawit.

A 36 ans, Raphaël Hamburger était le fils cadet de France Gall et du regretté chanteur Michel Berger et le frère de Pauline, morte en 1997 d'une mucoviscidose. Mettant ses pas dans ceux de ses illustres parents, il avait lui aussi intégré le monde de la musique, d'abord en devenant ingénieur du son puis en se lançant dans la production d'artistes comme Adrienne Pauly, Spleen, HollySiz... Dans Paris Match, France Gall disait le plus grand bien de son garçon. "Il vient d'acheter un studio d'enregistrement, il a créé une radio, un label de disques, et supervise des musiques de films. (...) Il ne recherche pas la célébrité", déclarait-elle.

Selon Le Point, depuis l'hospitalisation de sa mère le 19 décembre, Raphaël Hamburger "passait le plus clair de son temps auprès de sa mère, dormant souvent dans la chambre qu'elle occupait au 5e étage de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, près de Paris." Était-il à ses côtés lorsqu'elle a poussé son dernier soupire ? Sans doute...

Outre son fils, France Gall pouvait aussi compter sur son dernier compagnon, l'ingénieur du son américano-éthiopien Bruck Dawit. Avec cet ancien collaborateur artistique de Sting, Prince, les Rolling Stones ou Eric Clapton, elle vivait une histoire d'amour très discrète depuis 1995. Il y a deux ans, il avait aidé la chanteuse et participer en tant que co-auteur, à mettre sur pied le projet de comédie musicale, Résiste.

Thomas Montet