Francis Huster : Les deux drames qui ont fait basculer sa vie

Francis Huster a fait des confidences touchantes dans C'est au programme sur France 2 le 5 février 2018. Dans la rubrique "Parfum d'enfance", le féru de théâtre est revenu sur sa jeunesse. Après s'être souvenu avec tendresse d'avoir été le chouchou de sa mère et d'être allé dans la même école que Patrick Dewaere, il évoque de nouveau le drame qui l'a marqué à jamais : il a été violé au début de l'adolescence.

À la demande de la journaliste, l'ancien compagnon de Cristiana Reali – père d' Élisa (19 ans) et Toscane (14 ans) – revient sur cette agression qui a fait basculer sa vie à l'âge de 12 ans : "J'ai attendu 50 ans pour en parler, parce que je voulais que mes filles soient grandes. J'ai été violé et j'ai failli être tué et égorgé dans cette maison. Je me suis rendu compte qu'on pouvait soi-même guider sa vie, avait-il confié. Donc j'ai décidé qu'à partir de ce moment, j'étais 'mort' cette nuit-là et que j'al­lais être vrai­ment un autre. C'était une renais­sance."

C'est à l'automne dernier que le comédien et metteur en scène avait fait cette révélation, dans l'émission On n'est pas couché. Il présentait le livre, N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien (édition du Cherche-Midi) et avait expliqué ce qui avait motivé l'écriture de son ouvrage : "Ce jour-là [lorsqu'il s'est rendu au commissariat avec ses grands-parents, NDLR], j'ai décidé que j'allais vivre une autre vie. Et depuis cinquante ans, je vis une autre vie. Et je voulais expliquer, par ce livre, que les gens eux-mêmes en lisant ce livre peuvent peut-être avoir la force et le courage de tourner une page."

Le drame auquel sa famille a échappé

Un autre drame a fait basculer sa vie. Mais dans le bon sens cette fois, comme il l'a raconté sur Europe 1 alors qu'il défendait la pièce Horowitz, le pianiste du siècle : "Sur le bateau pour partir, ma grand-mère commence à vomir. On lui demande ce qu'il se passe, et elle répond 'Je suis enceinte'". Le grand-père de Francis Huster est formel : "On ne va pas faire la traversée !", lui rétorque-t-il. Le couple descend donc du bateau juste avant le départ. "En fait, le bateau qui s'éloignait... c'était le Titanic", assure Francis Huster. Il ajoute : "Je suis là grâce au vomi de ma grand-mère !"