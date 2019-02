Franck Gastambide trahi par Frédéric Lopez : "Je n'ai pas cherché à le voir"

Ce mercredi 20 février 2019 était organisée la présentation presse du prochain numéro de Rendez-vous en terre inconnue, qui marque les débuts de Raphaël de Casabianca dans l'émission. En compagnie de Franck Gastambide, il s'est envolé pour l'Himalaya. Le souci ? L'acteur âgé de 40 ans pensait partir avec Frédéric Lopez (51 ans). Ce n'est qu'à l'aéroport qu'il a découvert le pot-aux-roses et la pilule n'est semble-t-il toujours pas passée.

Nos confrères de Télé Loisirs, présents à la conférence de presse, ont expliqué que Frédéric Lopez n'a fait qu'un rapide passage. "Au moment, où je vous parle, j'ignore si Franck me fait vraiment la gueule ou pas. Je ne l'ai pas recroisé depuis qu'on s'est quittés à l'aéroport de Roissy, en septembre dernier. Quand il est rentré de voyage, je lui ai envoyé un texto pour lui demander comment ça s'était passé. 'Tu n'avais qu'à être là', m'a-t-il répondu 24 heures plus tard. Plus de message, depuis. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas d'organiser ce faux départ. Franck a parlé de trahison. Demandez-lui, vous, s'il m'a pardonné", a-t-il confié avant de s'éclipser.

Quelques minutes plus tard est arrivée la star de Taxi 5. Et Franck Gastambide n'a pas échappé à une question sur l'absence de Frédéric Lopez : "J'avais surtout envie de recroiser Raph. C'est lui qui est devenu mon ami, pas Fred. Je comprends qu'il ait décidé de quitter l'émission, qu'il fallait quelques galipettes de fin. C'est tombé sur moi. Mais je me réserve le droit de lui en vouloir. Je n'ai pas cherché à le voir depuis que je suis rentré. On se reverra le soir de l'émission, en direct, sur le plateau."

Le compagnon de Sabrina Ouazani a ensuite évoqué ce qu'il a ressenti en septembre dernier à Roissy quand Frédéric Lopez lui a annoncé qu'il ne partirait pas avec lui : "C'était trop brutal. J'ai été à deux doigts de partir ! Le type avec qui je parle au téléphone depuis plusieurs jours, et qui me rassure, me fait ce coup-là. On est sur France Télévisions, chaîne de la bienveillance, pas chez Cyril Hanouna ! J'avais l'impression qu'on ouvrait la cage aux requins."

Franck Gastambide est finalement resté et ne l'a pas regretté. Son aventure sera à découvrir le mois prochain, sur France 2.