Franck Gastambide trahi par Frédéric Lopez: réconciliation en live et révélation

Mardi 19 mars, France 2 a dévoilé un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue. Un épisode très particulier : Franck Gastambide pensait en effet partir avec Frédéric Lopez mais, à l'aéroport, il a découvert que ce n'était pas l'animateur qui ferait le voyage avec lui mais son tout nouveau remplaçant, Raphaël de Casabianca. Une annonce que le comédien a vécue comme une véritable trahison. Le duo s'est finalement réconcilié hier soir en direct au moment de la diffusion de ce voyage. L'acteur et réalisateur de 40 ans a aussi appris qu'il avait échappé à un scénario bien pire...

Après une poignée de main très cordiale, Frédéric Lopez et Franck Gastambide ont eu une petite explication concernant la fameuse séquence à l'aéroport et la passation de pouvoir entre les deux animateurs. Et ces derniers ont dévoilé qu'au départ, ils avaient songé à ne prévenir la star de Taxi 5 qu'une fois à bord de l'avion... l'empêchant ainsi définitivement de faire marche arrière. Le duo a heureusement vite compris que ce serait sans doute traumatisant pour la star. Mais voilà, le prévenir avant comportait un risque : qu'il refuse de partir en terre inconnue. C'est d'ailleurs ce qu'aurait fait Olivia Ruiz comme l'a révélé Frédéric Lopez, indiquant qu'il avait reçu un SMS de la chanteuse à ce sujet. L'animateur l'avait en effet invitée dans son émission La Parenthèse inattendue en 2012.

Cette option a en tout cas laissé Franc Gastambide sans voix.

Ce qui est certain, c'est que Frédéric Lopez a très mal vécu le fait de devoir mentir à son invité. "Quand on sort du taxi et que l'on se regarde dans les yeux, je me dis qu'en fait, il faut que ce soit moi qui parte, que je ne peux pas lui faire ça." Raphaël de Casabianca aussi a beaucoup culpabilisé : "Quand je prends votre main et jusqu'au moment où on se découvre dans l'avion, il se passe presque une heure et demi, deux heures, c'est très très long. Je n'avais qu'une frustration, c'était de ne pas pouvoir vous parler. J'avais envie de vous prendre dans les bras en vous disant : 'Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer.'"

C'est alors que le compagnon de Sabrina Ouazani a expliqué : "Ce que je peux dire, c'est que je l'ai pas vu arriver. Ce qui m'a troublé, c'est qu'une semaine avant le départ, vous [Frédéric Lopez, NDLR] ne vouliez plus me parler et les équipes me disaient que c'était pour garder la spontanéité sur ce qui allait se passer sur place. Je me disais que vous étiez gonflé... J'ai fini par comprendre que vous viviez très mal le fait de devoir me mentir. Ça n'excuse rien."

"Est-ce que vous m'avez pardonné ?", demande alors le créateur de l'émission culte de France 2. "Parlons-en après", s'est contenté de répondre Franck Gastambide. Après la diffusion du documentaire, qu'il a beaucoup apprécié, le comédien a finalement lancé : "C'est tout pardonné." Les deux hommes se sont ensuite pris dans les bras. Un beau moment observé par 4,64 millions de téléspectateurs, soit 23,4% du public et à 20,0% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.