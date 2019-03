Franck Gastambide cash sur son couple avec Sabrina Ouazani

Franck Gastambide et Sabrina Ouazani filent le parfait amour depuis plus de deux ans. Très discrets sur leur couple, les deux comédiens se livrent de plus en plus. Mardi 5 mars 2019, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le réalisateur de 40 ans, venu présenter le film Damien veut changer le monde dans lequel il tient le rôle principal, a fait de rares confidences sur son intimité avec la belle brunette.

Face à Cyril Hanouna, Franck Gastambide a été amené à réagir à son passage dans Les Terriens du samedi datant du 23 février dernier. Pour rappel, il avait été questionné sur un éventuel mariage avec Sabrina Ouazani. Un moment gênant pour l'acteur... "Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si je dois faire ma demande en mariage à Sabrina, je ne vais pas la faire chez Thierry Ardisson ni à la télé !", lance-t-il.

Et de poursuivre sur la médiatisation de son couple contre leur gré : "La vérité, ça me gêne parce que ça la gêne." L'acolyte de Malik Bentalha savait qu'un jour ou l'autre, les interrogations autour de sa vie amoureuses se feraient plus insistantes. "On sait ce que c'est que de faire de la télé et on je sais ce que c'est quand tu vas chez Thierry. Parfois tu fais son émission, il te met à côté d'un mec du FN et puis à un moment il va te dire : 'Alors toi, Franck, qu'est-ce que t'en penses ?' Et il faut y aller, sinon tu ne fais pas l'émission de Thierry", déclare-t-il. À plusieurs reprises, Franck Gastambide et Sabrina Ouazani ont croisé Thierry Ardisson. "Il nous a vu tous les deux. En vrai il ne connaît rien de notre vie (...). C'est le jeu ! Ça fait 30 ans qu'il fait ça, il ne va pas changer", conclut-il.

Rappelons que, de son côté, Sabrina Ouazani avait confié sur le plateau de TPMP le 26 février dernier ne pas être "à l'aise" à l'idée d'évoquer son histoire d'amour. "Je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Mon éducation a été faite dans la pudeur et je n'ai pas l'habitude de m'exposer et de parler de ça", avait-elle déclaré.