Franck Ribéry papa pour la 5e fois avec Wahiba : "Bébé est arrivé"

Franck Ribéry n'était pas du voyage effectué lundi matin par ses coéquipiers du Bayern Munich, partis de Bavière pour rejoindre la Mersey et préparer leur huitième de finale de Ligue des Champions contre Liverpool, et il avait une très bonne excuse : le footballeur français de 35 ans est devenu père pour la cinquième fois !

Si le public avait appris incidemment le mois dernier la grossesse de sa femme Wahiba, le Bayern Munich vendant la mèche par mégarde dans un communiqué de presse relatif à l'affaire de l'entrecôte dorée qui a valu une mauvaise publicité à son joueur vedette, l'arrivée d'un cinquième enfant dans la famille de Franck Ribéry est on ne peut plus officielle : "Ribéry nous rejoindra probablement plus tard, bébé est arrivé", a ainsi indiqué le directeur sportif Hasan Salihamidzic à BILD pour expliquer l'absence de l'attaquant à bord du vol pour le Royaume-Uni. Une heureuse nouvelle que Karl-Heinz Rummenigge, ancien attaquant du Bayern et l'un de ses dirigeants de longue date, a également saluée avec enthousiasme et humour : "Félicitations ! Avec cinq enfants, il m'a maintenant rattrapé", a-t-il commenté auprès de la publication allemande.

Il faudra toutefois encore patienter pour connaître le sexe et le prénom de l'enfant... Mariés depuis 2002, Franck Ribéry et Wahiba étaient déjà les parents comblés de deux filles, Hiziya (13 ans) et Shahinez (11 ans), les aînées, et de deux garçons, Seïf el Islam (6 ans) et Mohammed (3 ans). De quel côté la balance va-t-elle pencher ?