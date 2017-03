François Bayrou : Une mésaventure qui se termine (finalement) bien...

François Bayrou peut être rassuré, son téléphone portable oublié dans un taxi parisien a été retrouvé. Le maire de Pau et soutien d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle, a toutefois bien failli ne jamais remettre la main dessus...

Le 28 février, François Bayrou, en déplacement dans la capitale, perdait son iPhone 7 dans le taxi qui l'avait déposé rue de Grenelle dans le 7e arrondissement. L'élu du Modem, une fois arrivé à son lieu de rendez-vous où il a pu utiliser un autre téléphone, avait alors immédiatement appelé la police plutôt que l'assistance téléphonique de la compagnie de taxi, Alpha. Selon le journal Le Parisien, une fois en contact avec un agent au téléphone, il n'aurait pas été pris au sérieux. Une source policière a reconnu l'erreur... "C'est vrai qu'on a d'abord cru à un appel farfelu, une blague !"

Finalement, après le dépôt d'une plainte au commissariat du 7e, François Bayrou a rappelé la police le lendemain et a cette fois été pris au sérieux. Il faut dire que de précieux numéros sont stockés dans le carnet d'adresses de son téléphone... Rapidement, le chauffeur du taxi en question a été retrouvé et il a confié avoir trouvé une coque de protection mais pas le téléphone. En remontant le fil de ses clients, le dernier en date, abonné de la compagnie, a été interrogé et a fini par avouer qu'il était en possession du portable. L'homme en question, maire PS d'une petite ville de Bretagne lui aussi en visite à Paris, semble avoir eu des intentions discutables... "J'ai trouvé le téléphone dans une de mes sacoches. (...) Le téléphone aurait pu tomber dans mon sac", aurait-il tenté d'expliquer à la police...

