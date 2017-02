Emmanuel et Brigitte Macron face à François Hollande et Karine Le Marchand

Le président et son ancien protégé se sont donné une brève accolade et se sont embrassés. Ils ne s'étaient pas croisés depuis la démission fracassante du gouvernement du leader d'En Marche ! le 30 août dernier, rappelle l'AFP. Devant les invités, François Hollande a voulu se montrer rassurant : "La France sera toujours au rendez-vous de la liberté et du droit. La France, elle ne laissera pas passer l'obscurantisme. La France, elle ne succombera jamais à l'extrémisme." Il répondait au président du Crif, Francis Kalifat, qui a appelé à "faire barrage à l'extrême-droite et à l'extrême-gauche aux prochaines élections".

Il est habituel de croiser des convives venus d'univers très différents lors de ce rendez-vous. Cette année, on a pu croiser des personnalités de la télévision comme Karine Le Marchand, Maïtena Biraben, Audrey Pulvar, Daniela Lumbroso et Wendy Bouchard ; du cinéma, à l'image de Pascal Elbé, Alexandre Arcady et Michel Boujenah ; et de la musique, avec Gilbert Montagné, accompagné de sa femme Nikole. L'avocat Arno Klarsfeld et sa bien-aimée Lia, ses parents Serge et Beate Klarsfeld, le dignitaire de la communauté musulmane en France Dalil Boubakeur et Latifa Ibn Ziaten, la mère du premier militaire assassiné à Toulouse par Mohammed Merah, désormais responsable associative, ont répondu présents à l'invitation du Crif.

Tous les côtés de l'échiquier politique français étaient représentés au Crif avec, pour la gauche, des figures telles que Benoît Hamon, Anne Hidalgo, Jean-Yves Le Drian, Jack Lang, Robert Hue et Jean-Vincent Placé. A droite, nous citerons François Baroin, Valérie Pécresse, Christian Estrosi, Nathalie Kosciusco-Morizet et l'homme du "scandale" : François Fillon.