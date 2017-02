Emmanuel Macron: Une double vie avec un homme ? Il dément avec force et humour !

Depuis plusieurs semaines, une rumeur persistante affirme que l'ex-ministre de l'Économie Emmanuel Macron entretiendrait une relation amoureuse et illégitime avec Mathieu Gallet, PDG du groupe Radio France. Devant cette folle rumeur, l'actuel candidat du mouvement En marche ! pour la présidentielle s'est senti obligé de démentir.

Emmanuel Macron a préféré opter pour l'humour afin de faire taire la rumeur sur sa supposée double vie. "Pour mettre les pieds dans le plat, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mails, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé mais ça ne peut pas être moi !", a-t-il lancé lors d'un meeting de ses soutiens au théâtre Bobino, à Paris. Une réponse qui fait référence à la performance technique de Jean-Luc Mélenchon, dont le meeting à Lyon était dédoublé en direct à Paris grâce à son hologramme.

Emmanuel Macron, marié à Brigitte depuis déjà dix ans, a ajouté : "D'abord, c'est désagréable pour Brigitte. Je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais. (...) Heureusement, je ne l'ai jamais rémunérée pour cela." Cette fois, c'est vers François Fillon qu'était dirigée sa pique. Le candidat des Républicains est en effet englué depuis plusieurs jours dans le scandale du "PenelopeGate", sa femme Penelope étant soupçonnée d'avoir été rémunérée pour des emplois fictifs. En novembre dernier, le trentenaire avait déjà évoqué sa supposée homosexualité auprès du site Médiapart. "Je n'ai pas de double vie et je tiens plus que tout à ma vie familiale et maritale", disait-il.

Enfin, il est temps de démentir une autre rumeur persistante faisant état d'une mésentente entre Brigitte Macron et Gérard Collomb (premier soutien du candidat et de son mouvement). À Paris, le maire de Lyon passe beaucoup de temps avec le couple et accompagne même Brigitte Macron à des projections privées. Lors du meeting de Lyon, tous se sont également montrés très proches.

Thomas Montet