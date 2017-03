François Fillon soutenu par son fils Arnaud, 15 ans : "Papa, il faut tenir"

Acculé et lâché par ses soutiens suite aux nombreux rebondissements du Penelope Gate, François Fillon – qui a récemment été mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs, à l'instar de son épouse – continue de tenir bon, encouragé par son clan.

Depuis les révélations du Canard enchaîné le 25 janvier dernier, les proches du candidat à l'élection présidentielle affichent un front uni, bien déterminés à l'accompagner jusqu'au bout pour défendre l'honneur familial devant la justice. Dans la tourmente, l'homme politique de 63 ans peut ainsi compter sur le soutien de ses cinq enfants : Marie (34 ans) et Charles (32 ans), tous deux impliqués dans le scandale, mais aussi Antoine (31 ans), Édouard (27 ans) et le petit dernier, Arnaud (15 ans).

Dans cette incroyable tempête médiatique, c'est justement vers le benjamin de la famille que les regards sont tournés. Dans le nouveau numéro de Paris Match, on apprend en effet que l'ex-Premier ministre "se montre très préoccupé" par le plus jeune de ses enfants. "C'est dur pour lui de voir ses parents attaqués, tous les matins, à la télévision", a-t-il confié à son entourage.

Selon un proche, François Fillon s'est également montré très hésitant peu de temps avant le meeting du Trocadéro, début mars, se demandant s'il devait poursuivre le combat. Le candidat Les Républicains a ainsi sollicité l'avis de son fils de 15 ans pour savoir ce qu'il devait faire. Arnaud "lui aurait donné sa bénédiction", selon Paris Match. "Papa, il faut tenir", lui a-t-il dit. Des encouragements qui le poussent encore et toujours à ne rien lâcher.