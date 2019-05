François Hollande : Sac girly à la main lors de sa visite aux puces

Les Puces de Paris Saint-Ouen mettent l'art à l'honneur. Le 16 mai 2019 s'est tenu le vernissage de l'exposition intitulée Un Marchand Un Artiste à Biron, à Dauphine !, en présence de François Hollande et de Pierre-Jean Chalençon. L'ancien président s'est retrouvé avec un sac girly dans les mains...

A l'occasion de l'événement Le printemps des Puces : un marchand un artiste, le marché Biron et le marché Dauphine s'associent une nouvelle fois pour secouer les Puces et célébrer la création artistique sous toutes ses formes. Les visiteurs sont conviés à venir découvrir des artisans, des créateurs et des objets d'exception du 18 mai au 30 juin, dans les prestigieuses allées de ces deux marchés.

Le marché Biron proposera dans ses salles d'exposition une présentation exceptionnelle consacrée aux artisans d'art. C'est l'occasion de mettre à l'honneur le précieux savoir-faire des ateliers Maugein, entreprise française du patrimoine vivant, et de célébrer ensemble, avec excellence, les 100 ans de la mythique manufacture. La créatrice Katherine Pradeau connue pour intégrer, depuis de nombreuses années, différents savoir-faire, proposera une luxueuse collection de sacs minaudières et de boîtes aux couleurs des accordéons. L'ancien président de la République, François Hollande, s'est ainsi retrouvé à prendre la pose avec un sac girly dans les mains lors de sa présence au vernissage !

Ce vernissage a aussi accueilli le collectionneur et chroniqueur de l'émission Affaire conclue (France 2) Pierre-Jean Chalençon, le maire de Tulle Bernard Combes, Michel Fabian et sa femme Chantal Thomass, Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Bernard Dumeige...

Parmi les autres artistes exposés, il y aura la créatrice de bijoux Ella K, le designer Alexandre Taveau, la sculptrice Janine Margalef Piñol, la photographe Christelle Fileccia...