François (L'amour est dans le pré) séparé de Marie-Line : Marie-Paule balance !

La nouvelle a fait grand bruit lundi 12 mai. Interviewé par le magazine Télé Poche, François, l'éleveur de vaches laitières et de chevaux de L'amour est dans le pré 2014, a confié que sa compagne Marie-Line, qui avait conquis son coeur dans l'émission, l'avait quitté. Pire, elle est partie avec leur petit garçon, Marceau, né le 21 juillet 2015. Il n'en a pas fallu davantage pour faire réagir Marie-Paule, rivale de la première et éconduite par le fan de Johnny Hallyday.

À nos confrères de Voici, la relookeuse a tout d'abord fait savoir qu'elle était au courant avant tout le monde de cette séparation. "C'est François qui m'a mise au courant. Il m'a téléphoné pour me demander si je voulais monter pour passer des vacances chez lui. Il m'a appelée un mois après sa rupture, il voulait me payer les billets de train. (...) Mais il m'a dit : 'Non non, Marie-Line est partie !' Je n'y suis pas allée", déclare-t-elle. Et d'ajouter, sans détour : "Mais je savais très bien qu'elle ne resterait jamais."

Dans la suite de l'entretien, Marie-Paule, très intéressée par l'ex-couple, pense pouvoir expliquer le départ de Marie-Line. "Elle voulait ouvrir des chambres d'hôtes dans la maison de la mère de François et se marier avec lui. Je lui avais dit que ça ne marcherait jamais et dans le village où ils habitent, il n'y a rien. Je savais pertinemment que ça ne pouvait pas durer. Avoir un bébé, c'est compliqué aussi. Il n'y a pas une pharmacie ni un médecin !", lâche-t-elle.

Des explications qui concordent avec celles de François qui a déclaré à Télé Poche hier : "Elle ne s'est liée avec personne au village. Elle s'ennuyait peut-être." Puis, il révèle qu'après la naissance de leur fils, elle s'est rendue huit fois chez elle, en Bretagne."