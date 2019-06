Françoise Hardy, éreintée par son cancer : "J'ai perdu l'audition d'une oreille"

En novembre 2018, les proches de Françoise Hardy confirmaient qu'elle souffrait d'une petite tumeur au pharynx. Une nouvelle difficile pour celle qui était en rémission depuis 2016 d'un cancer du système lymphatique qu'elle a combattu pendant plus de dix ans. Ce 25 juin 2019 sur l'antenne de RTL, l'artiste de 75 ans raconte ce récent combat et la perte de l'audition d'une oreille qui compromet la suite de sa carrière.

Chanter lui semble désormais impossible : "J'ai perdu l'audition d'une oreille à cause d'une radiothérapie. Je ne pense pas qu'on puisse chanter correctement, y compris avec un appareil auditif." Françoise Hardy n'écrit plus non plus : "Ah non, non, non, je ne peux écrire qu'à partir d'une mélodie, à partir du moment où j'ai un projet de disque. Pour le moment, je ne suis pas sûre d'arriver à chanter à nouveau, ni même d'en avoir envie. J'ai l'âge que j'ai, c'est-à-dire 75 ans, je pense que j'ai assez chanté comme ça."

Personne d'autre, le dernier album de Françoise Hardy, est sorti le 18 avril 2018. L'album a rencontré un beau succès qui avait fait beaucoup de bien à son interprète. "Ça m'a fait beaucoup rire d'être deuxième des ventes pendant trois semaines derrière Maitre Gims. Là, je me suis dit c'est surréaliste."

Revenant sur ce récent cancer, l'artiste décrit de terribles effets secondaires : "J'ai eu un cancer du pharynx et, apparemment, la tumeur est éradiquée, mais enfin elle peut toujours revenir. On ne sait jamais avec ces trucs-là. C'est sournois. Mais, par contre, les effets secondaires de la radiothérapie sont épouvantables. Et là, je passe vraiment par une période extraordinairement difficile. Quand vous n'avez pas de salive, vous ne pouvez pas vous alimenter normalement", raconte Françoise Hardy. On pense forcément à Véronique Sanson qui a souffert des mêmes effets secondaires avant de pouvoir revenir brillamment sur scène au printemps.

L'interprète de Message personnel poursuit son récit : "Vous ne pouvez pas vivre normalement. Se battre c'est un grand mot, mais je suis obligée pour m'alimenter, pour rester en vie, de faire des tas de choses extrêmement contraignantes. Et puis je suis obligée, toujours, de voir des médecins, de faire des examens. Le plus clair de mon temps passe à ça. Je vais comme d'habitude... Là, comme je viens de parler beaucoup pour vous, ma bouche est de plus en plus asséchée et ça devient très inconfortable." Françoise Hardy raconte que si la tumeur se soigne très bien, il faut dix-huit mois au moins pour retrouver une vie normale : "Aller au restaurant avec ses amis, c'était quand même un des grands plaisirs de ma vie." La chanteuse avoue tenir grâce à ses amis justement mais aussi à Jacques Dutronc, "un mari très présent", et leur fils, Thomas. Le 12 février, Jacques Dutronc confiait justement au Parisien : "On s'envoie des messages tous les jours. Son second cancer est guéri mais elle souffre des effets secondaires. Mais comme ils disent dans les films, ça va aller. C'est une résistante, Françoise."