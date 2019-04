Véronique Sanson et le cancer : cet effet secondaire qui perturbe ses concerts

En septembre dernier, Véronique Sanson apprenait qu'elle avait une tumeur aux amygdales et se voyait alors contrainte de repousser ses concerts. Après six longues semaines de traitement, la chanteuse a repris du poil de la bête et a même pu remonter sur scène.

Dans les pages du magazine Gala, on découvre les coulisses de ce come-back et on apprend que Véronique Sanson n'a pas perdu sa voix. En revanche, elle souffre d'un effet secondaire désagréable. "Devant les spectateurs, elle doit désormais s'hydrater entre deux chansons plus que de coutume, en raison d'un traitement par radiothérapie", lit-on. "C'est parce que je n'ai pas de salive. C'est un effet secondaire des rayons et c'est pour cela que je bois des litres", précise l'interprète des tubes Besoin de personne, Chanson sur une drôle de vie et Rien que de l'eau. Des propos qui font écho à ceux d'une autre chanteuse : Fanny Leeb. La fille de Michel Leeb, qui lutte contre un cancer du sein, a posté une vidéo dans laquelle elle donne des conseils sur la manière de gérer les désagréments physiques de la maladie.

Véronique Sanson avait aussi récemment dévoilé sur France 2 que l'un de ses sens avait été particulièrement touché par les rayons : celui du goût. "C'est une expérience démente. Moi qui adore manger ! Tous les matins, on se réveille en oubliant qu'on a perdu le goût. On se dit : 'Tiens, je vais manger mon croissant', et c'est zéro. On a l'impression de manger un bout de tissu et d'avaler du papier froissé (...). C'est une expérience unique, mais c'est en train revenir", disait-elle.

Heureuse d'être remontée sur scène après avoir vécu comme un crève-coeur l'annulation de plusieurs dates ("Moi qui n'avais jamais annulé un seul concert en cinquante ans de carrière"), Véronique Sanson peut défendre son dernier disque intitulé Duos volatils.

Thomas Montet

