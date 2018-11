Véronique Sanson, fatiguée après sa tumeur, annule la fin de sa tournée

Le 11 septembre 2018, nous apprenions que Véronique Sanson souffrait d'une tumeur sur une amygdale, qui a nécessité une radiothérapie de six semaines et tout autant de repos. En conséquence, la star était contrainte d'annuler quelques concerts mais devait remonter sur scène dès le 30 novembre à Tour. Selon son producteur Gilbert Coullier, la chanteuse de 69 ans a besoin d'un peu plus de repos.

Dans un nouveau communiqué publié ce 13 novembre à l'AFP, Gilbert Coullier annonce que "les effets secondaires dus à la radiothérapie obligent Véronique Sanson à un repos supplémentaire d'au minimum trois mois". Sont annulés "les 11 concerts prévus à partir du 30 novembre dont les quatre spectacles parisiens à la salle Pleyel en décembre", précise-t-il, ajoutant que les billets sont remboursables dans les points de vente où ils ont été achetés.

Parmi ces concerts, il y a les quatre spectacles prévus salle Pleyel à Paris en décembre. Un rendez-vous qui était très attendu par les admirateurs de Véronique Sanson. Cette tournée accompagnait toujours son 15e album Dignes, dingues, donc..., sorti fin 2016, ainsi que ses prochains Duos volatils, attendus le 23 novembre 2018. Elle y chante en tête à tête avec Vianney, Juliette Armanet, Zaz mais aussi Patrick Bruel, Bernard Lavilliers et Eddy Mitchell quelques-unes de ses plus belles chansons comme le mythique Amoureuse, partagé avec Julien Doré.