Véronique Sanson, atteinte d'une tumeur, débute six semaines de chimiothérapie

Cette après-midi, nous apprenions dans un communiqué de Gilbert Coullier Productions que Véronique Sanson ne remonterait pas sur scène en novembre comme convenu en raison d'une tumeur. La chanteuse est immobilisée le temps de son traitement.

Ce mardi 11 septembre 2018, dans l'émission RTL Soir de Marc-Olivier Fogiel, Gilbert Coullier, qui produit les spectacles de l'artiste de 69 ans, a offert plus de précisions : "Les médecins ont décelé en juillet une tumeur sur une amygdale qui nécessite un traitement de chimiothérapie, il a débuté hier pour une durée de six semaines. Evidemment après ce traitement elle sera dans un état de faiblesse qui ne va pas lui permettre de monter sur scène, les médecins lui ont prescrit un repos total jusqu'au 23 novembre." Le producteur ajoute Véronique Sanson ne se laisse pas abattre par la nouvelle : "Mais elle a le moral, elle est incroyable, aujourd'hui encore elle est en pleine forme. Il ne faut pas être alarmiste, elle a un problème, elle se soigne, il y a un délai pour cela et on devrait repartir le 30 novembre à Tours."

En effet, Véronique Sanson a promis de retrouver son public dès le 30 novembre et d'assurer ses concerts prévus jusqu'à la fin de l'année. Il n'empêche que l'annulation de sa venue à Roubaix, Charleroi ou encore Lyon, par exemple, la touche forcément. Comme l'indiquait le communiqué de Coullier Productions : "Véronique Sanson est désolée de devoir renoncer à assurer cette série de spectacles et a hâte de retrouver son public le plus vite possible."

Le rendez-vous est pris !