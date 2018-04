Frank Lampard et sa femme Christine : "Terrorisés" après une intrusion chez eux

En activité ou à la retraite, les footballeurs de haut niveau sont des cibles de premier choix pour les malfaiteurs, et c'est au tour de l'Anglais Frank Lampard d'en faire les frais. Légende de Chelsea, le milieu de terrain star, qui a mis un terme à sa carrière de joueur en février 2017 après un dernier chapitre écrit à New York, a été victime d'une tentative de cambriolage visant sa propriété à Londres, dans le quartier de Kensington. Il a pu compter sur la bravoure de la nourrice de ses enfants, mais l'épisode a laissé des séquelles...

Frank Lampard et sa femme Christine, tous deux âgés de 39 ans, ne se trouvaient pas chez eux lorsque, il y a deux semaines, un cambrioleur s'est introduit sur le terrain de leur résidence en pleine journée. Grâce au dispositif de vidéosurveillance, la nourrice employée par le couple s'est aperçue de l'intrusion... et est courageusement (ou témérairement ?) sortie à sa rencontre pour le mettre en déroute, hurlant jusqu'à ce qu'il prenne la fuite, bien aidée par le chien de Christine. Mais si la tentative de cambriolage a lamentablement échoué, elle n'est a laissé des traces : "Ca les a ébranlés, ils sont terrorisés, surtout Christine", a témoigné auprès du tabloïd The Sun un proche du couple, marié depuis 2015.

Père de deux filles, Luna (12 ans) et Isla (10 ans) issues de sa relation passée avec le mannequin espagnol Elen Rivas, Frank Lampard aurait depuis revu à la hausse le système de protection de sa luxueuse propriété, d'autant que le quartier a été récemment le théâtre du vol de deux Range Rover. Quant à Christine, elle doit bientôt déposer devant le tribunal dans le cadre d'une plainte contre un individu qui la harcèle à coups de courriers et de tweets... et s'est déjà présenté à leur domicile. On ne serait pas surpris que le couple décide de déménager prochainement.