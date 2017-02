Frank Ocean : Son père l'attaque en justice et lui réclame des millions...

Le père de Frank Ocean le poursuit en justice car il n'a pas apprécié la manière dont il l'avait décrit sur la Toile. Calvin Cooksey réclame à son fils des millions de dollars pour réparer le mal que cela lui aurait supposément causé...

Comme le rapporte le site TMZ.com, Calvin Cooksey a déposé une plainte contre son fils en l'attaquant pour diffamation. Il affirme avoir été décrit comme un bigot dans un message posté par Frank Ocean sur Tumblr, après la fusillade dans un club gay à Orlando, l'été passé. L'artiste, ouvertement gay, avait alors raconté une anecdote de son enfance... "J'avais 6 ans quand j'ai entendu mon père traiter notre serveuse transgenre de pédale, tout en me traînant hors de ce restaurant de quartier, disant qu'on ne pouvait pas être servis car elle était répugnante", écrivait-il. Des propos démentis par l'intéressé et qui, selon lui, nuisent à sa réputation au point de le priver d'opportunités dans le cinéma et la musique... Il réclame ainsi 14,5 millions de dollars de dommages et intérêts.

En outre, ce charmant monsieur attaque aussi en justice le cofondateur de Def Jam Recordings, Russell Simmons, pour des faits similaires. Dans cette seconde affaire, il affirme que le businessman l'aurait dépeint comme un père violent. Il lui réclame la somme totalement extravagante de 142 millions de dollars !

Thomas Montet