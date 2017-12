Fred Chichin, dix ans déjà – Catherine Ringer : "J'aime bien parler de lui..."

Le 28 novembre 2007 disparaissait Fred Chichin, guitariste génial et moitié du duo Rita Mitsouko qu'il formait avec sa compagne Catherine Ringer. Alors qu'elle vient de publier Chroniques et fantaisies, son deuxième album solo, l'artiste accorde une interview au Matin juste avant son concert à Lausanne, le 2 décembre. "Pour moi, Fred est toujours d'actualité."

Dans ce nouvel album, Catherine Ringer chante Tristessa en hommage à celui qui était son compagnon sur scène comme dans la vie, père de leurs trois enfants : "Je trouvais surtout que c'était un beau texte. Et je suis contente d'évoquer Fred. J'aime bien parler de lui quand je suis en concert car il y a plein de gens qui ont aimé les Rita Mitsouko et qui sont ravis d'en entendre parler." La chanteuse prévoie même un spectacle pour célébrer les dix ans de sa mort : "On va faire un commémoration. (...) Ce sera le 11 décembre. Je pense qu'on va faire quelque chose en direct sur le Net, avec plusieurs personnes, et diffuser deux films que l'on a réalisé en Inde et en ex-URSS."

Belle à tout moment

Fred Chichin est mort d'un cancer en pleine tournée des Rita. Catherine Ringer n'a fait qu'une courte pause, de quelques mois, avant de changer le nom du spectacle en Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko and more. Depuis cinq ans, elle tourne presque constamment, que ce soit en solo ou avec le projet Plaza Francia avec Müller et Makaroff de Gotan Project. En studio, Fred n'est jamais loin, dans un coin de son esprit : "Il est toujours bien présent. Il est toujours là quand je compose, quand je réfléchis. J'ai quand même une indépendance d'esprit."

À tout juste 60 ans, Catherine Ringer dit aimer avoir gagné en connaissance et en maturité. Elle n'en demeure pas moins inquiète, comme tout le monde. La mort, elle en parle dans Senior, premier extrait de Chroniques et fantaisies : "C'est une peur qu'on a tous quand on arrive à la fin de sa vie. Même si je n'y suis pas encore. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de souffrir. Et aussi d'enlaidir [ce qu'elle chante dans Senior, ndlr] Mais j'écoute le fond de mon coeur et ça me calme. J'ai encore de belles choses à vivre." Et d'ajouter plus loin dans cette interview : "La vie est belle, même dans la douleur. Elle est belle à tout moment."