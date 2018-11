Fred Rister: Le compositeur de David Guetta arrête de se soigner après 9 cancers

Derrière les succès commerciaux et sa collaboration avec l'un des plus grands DJ au monde, le drame et les combats. Frédéric Riesterer, plus connu sous le nom de Fred Rister, compositeur, est le fidèle collaborateur de David Guetta, avec qui il travaille depuis 2006. Il est notamment derrière ses plus grands tubes, I Gotta Feeling, Love Don't Let Me Go, Love Is Gone, When Love Takes Over, Sexy Bitch, Memories. Leur duo sera récompensé en 2010 du Grammy Awards de la Meilleure chanson dance de l'année pour When Love Takes Over à Los Angeles.

Mais derrière ce strass et les paillettes, le combat d'un homme qui en est à son neuvième cancer. À 57 ans, Frédéric n'en peut plus. Comme le révèle Le Figaro qui lui consacre un portrait dans son édition du 19 novembre 2018, le producteur de musique a décidé d'arrêter de soigner. Une décision très forte, contesté par ses plus proches amis, mais sur laquelle il ne reviendra pas. Tant pis s'il ne lui reste que deux ans à vivre selon les médecins.

C'est en mars 2017 qu'il a décidé d'arrêter la chimio. Trop dur. "J'avais des envies de suicide. J'étais au fond", raconte-t-il, lui qui se trouve aujourd'hui sous cortisone et sous antidépresseurs. "Je passerai des larmes au sourire", assure Fred Rister, positif, qui dit s'observer "vivre pour mieux capter le présent".

Toujours proche de Guetta, dont il a composé deux titres sur le dernier album, 7 –, Fred Rister a sorti une autobiographie, Faire danser les gens, le 19 octobre dernier. Il y raconta sa jeunesse au coeur de son Nord natal, ses racines, son amour pour la musique électronique et se dépeint, lui, "le plus célèbre des inconnus".