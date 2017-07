Frédéric Beigbeder, Natacha Polony... Nouvelles recrues de Thierry Ardisson ?

À la rentrée septembre, il y aura deux fois plus de Thierry Ardisson sur C8. L'homme en noir qui sera à la tête du très connu show Salut les Terriens ! aura aussi une émission le dimanche : Les Terriens du dimanche. Nos confrères de Télé Star dévoilent en exclusivité quelles personnalités ont été approchées pour intégrer le programme.

Si l'on sait déjà que Stéphane Guillon a été remercié et remplacé par Alex Vizorek, d'autres informations ont été révélées concernant l'émission dominicale. Selon le site, Thierry Ardisson ne fera pas d'interviews mais animera des débats réalisés par six chroniqueurs et un invité.

La question que tout le monde se pose donc à présent est de savoir qui seront les chroniqueurs ? Le site indique que Frédéric Beigbeder, les comédiennes Charlotte Gabris et Audrey Vernon, Philippe Geluck, la sexologue Thérèse Hargot, le romancier et essayiste Joseph Macé-Scaron ou le philosophe Vincent Cespedes ont été approchés.

Thierry Ardisson a aussi contacté, pour ce qui est des éditorialistes, Natacha Polony, Franz-Olivier Giesbert, Stéphane Blakowski et Charles Consigny et Hapsatou Sy.

Ce programme sera complété de quelques notes d'humour avec des sketchs. Pour cette partie, l'animateur et producteur aurait contacté Pierre-Emmanuel Barré, Nicole Ferroni, Gaspard Proust, Jérémy Ferrari, Guillaume Meurice ainsi que Mathieu Madénian.