Frédéric Taddeï quitte D'Art d'Art sur France 2 : Son remplaçant dévoilé !

Dès la rentrée prochaine, Frédéric Taddeï ne sera plus à la présentation de "D'Art d'Art", pastille culturelle qu'il animait depuis 2002 sur France 2. La chaîne française aurait déjà retrouvé son remplaçant. On vous en dit plus !

