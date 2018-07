Frédérick Bousquet : L'ex de Laure Manaudou en couple et très amoureux

Frédérick Bousquet a connu le plus grand des bonheurs avec Laure Manaudou, celui de devenir papa d'une petite Manon née en avril 2010, mais s'est aussi retrouvé confronté à la plus douloureuse des épreuves : la perte d'un bébé. Alors enceinte de quatre mois, Laure Manaudou avait été contrainte d'avorter pour raisons médicales. Fragilisés par cet événement malheureux, les deux nageurs s'étaient séparés quelques semaines plus tard.

Si Laure Manaudou est aujourd'hui une femme à nouveau comblée et épanouie grâce à la naissance de son fils Lou en juillet 2017 et son mariage avec le chanteur Jérémy Frérot célébré dans les Landes en mai dernier, qu'en est-il de son ex, Frédérick Bousquet ?

Discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, l'ancien champion des bassins de 37 ans n'est plus un coeur à prendre depuis plusieurs mois. Frédérick Bousquet est amoureux et n'a plus peur de le crier sur tous les toits, notamment sur Instagram. Le 20 juillet 2018, l'ex de Laure Manaudou a ainsi publié une déclaration d'amour à l'attention de sa compagne, Emilie, dont c'était l'anniversaire. "Joyeux anniversaire mon Amour et merci d'illuminer mon coeur et ma vie @mymanucure tu es la plus belle", a-t-il publié, tendres mots accompagnés d'une photo d'eux deux prise lors du mariage de Fabien Gilot avec sa belle Audrey. La compagne de Frédérick Bousquet s'était d'ailleurs vu confier la réalisation de la manucure de la mariée...