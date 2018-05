Laure Manaudou, son mariage avec Jérémy Frérot : Des photos du grand jour

Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont en couple depuis 2015. Il aura fallu près de trois ans à l'ex-reine des bassins de 31 ans et au chanteur de 28 ans et la naissance d'un petit garçon prénommé Lou en juillet 2017 pour les décider à sauter le pas du mariage.

L'ancienne championne de natation et l'ex-membre du duo Fréro Delavega se sont unis le 12 mai 2018 dans les Landes, où ils habitent. Var Matin et Nice Matin avaient été les premiers à dévoiler l'information. Le mariage s'est déroulé dans une ambiance humide "dans le domaine de Petiosse, à Saint-Julien-en-Born, situé sur les bords de l'Atlantique entre Bordeaux et Biarritz", était-il rapporté.

Bien évidemment présent au mariage de sa grande soeur dont il est très proche - ils sont les héros de la nouvelle campagne publicitaire de la marque de sous-vêtements Dim -, Florent Manaudou avait partagé quelques images du grand jour sur sa page Instagram. Une semaine plus tard, l'ancien champion de natation de 27 ans devenu handballeur professionnel à Aix-en-Provence, a publié une autre photo inédite. Il se dévoile en compagnie de son neveu Lou, dont le visage n'a jamais été dévoilé par ses parents. Le bébé apparaît ainsi de dos. "Tonton Flo", commente le petit frère de Laure Manaudou.