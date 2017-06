Gal Gadot : Wonder Woman au naturel... bombe ou pas bombe ?

Elle est LA star des grands écrans et du box-office. Gal Gadot, interprète de Wonder Woman dans le blockbuster éponyme, enflamme le public et rime avec or pour son studio, la Warner Bros, qui a déjà empoché 570 millions de dollars à travers le monde. La jeune actrice, que l'on avait vue par le passé dans la franchise Fast & Furious, est dans la foulée devenue la nouvelle chouchoute du grand public, qui n'a d'yeux que pour elle en Wonder Woman comme sur les tapis rouges.

Et voilà que la it-girl du moment frappe encore plus fort ! Sur son Instagram, l'actrice israélienne, maman de deux enfants, a posé au naturel, sans aucun artifice. L'ex-Miss Israël laisse ainsi entrevoir les quelques défauts de son grain de peau, ses sourcils en bazar et ses cheveux pas coiffés. Et pourtant. Loin d'être méconnaissable, Gal est aussi charmante au naturel que sur tapis rouges ou sur les écrans dans la peau d'une Wonder Woman pourtant esthétiquement parfaite. Comme quoi...

En légende de sa photo, la jeune maman de 32 ans a expliqué que son mari avait pris cette photo d'elle après une "nuit blanche" à cause de son bébé de 3 mois, Maya, atteinte de "coliques", et "un réveil matinal" par sa fille de 5 ans, Alma. "Je suis ensuite allée au jardin prendre de l'air frais avec mon café afin de m'aider à me réveiller et j'ai regardé Le Chat chapeauté avec ma fille, raconte-t-elle. Cela m'étonne de voir comment les choses les plus simples sont celles qui nous rendent le plus heureux."