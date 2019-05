Game of Thrones : Les larmes des acteurs au dernier jour de tournage

Game of Thrones, c'est fini. Enfin, pas vraiment. HBO vient d'annoncer un documentaire de deux heures retraçant le tournage de l'ultime saison de cette série culte. La chaîne de télévision américaine a dévoilé le 13 mai 2019 un teaser d'une minute et dix secondes montrant l'envers du décor, des réunions, des séances de lecture en commun et un paquet d'effets spéciaux.

Parmi toutes ces scènes entrecoupées, on aperçoit un instant Kit Harrington, inoubliable interprète de Jon Snow, pleurant à chaudes larmes durant la dernière lecture de script, lors de l'ultime jour de tournage. "C'est notre dernière lecture et je vois une famille", déclare un des showrunners. On peut également distinguer Gwendoline Christie, qui incarnait la redoutable Brienne, qui se fait réconforter, le même jour. Ce documentaire très attendu intitulé Game of Thrones : The Last Watch sera diffusé sur HBO le 26 mai 2019. Il sera évidemment retransmis sur la chaîne (et service de streaming) OCS, dès le lundi 17 mai 2019.

Sans surprise, l'épisode final de Game of Thrones diffusé lundi 20 mai 2019 sur HBO a captivé plus de 19,3 millions de spectateurs. Une audience record pour la série, mais également pour la chaîne, puisque c'est l'épisode le plus regardé de l'histoire de la firme américaine. HBO préparerait également un prequel de Game of Thrones, dont le pilote commencerait à être produit en juin 2019.