Gwendoline Christie (Game of Thrones) a souffert de son physique "peu commun"

Alors que le sixième épisode de la saison 7 de Game of Thrones vient d'être diffusé sur HBO (et sur OCS en France), Gwendoline Christie se confie sur son physique si particulier. Celle qui s'est fait remarquer dans la peau de Brienne de Torth, un fidèle et loyal soldat, révèle avoir beaucoup souffert de sa taille imposante. Du fait de sa singularité, elle pensait avoir un défaut plus qu'une particularité qui lui permettrait de se détacher des autres.

"J'ai été dans une brillante école d'art dramatique, mais on m'a prévenu que je n'aurais probablement jamais de travail parce que je ne ressemblais pas à la plupart des autres acteurs", confie l'actrice britannique au Daily Telegraph. C'est lorsqu'elle voit Tilda Swinton qu'elle a une révélation.

"Je regardais cette incroyable femme qui était si pâle et différente du type d'acteurs hollywoodiens que j'avais pour habitude de voir, et je me suis mise à réfléchir, 'eh bien, elle est dans un film, elle est mystique et hors des sentiers battus'. J'ai réalisé qu'il y avait peut-être une place pour moi aussi", raconte Christie. La jeune Britannique se forme et enrôle un agent : "J'ai fait beaucoup de théâtre mais quand je lui dit que j'adorerais faire du cinéma, il m'a répondu, 'Eh bien bonne chance'."

Mais le karma va lui sourire. "Et puis les étoiles se sont alignées, et dix mois plus tard m'est arrivé ce magnifique rôle de Brienne de Torth dans un programme qui allait devenir un phénomène mondial", se félicite l'actrice. Et de glisser le message suivant : "C'est important que tous les gens soient représentés à l'écran. Des gens peuvent être peu communs, et c'est comme ça que le monde est fait."

À 38 ans, l'actrice britannique a bel et bien pris sa revanche sur un physique détonnant (1,91m pour 84 kg). Après Game of Thrones, elle a campé Captain Phasma dans la nouvelle trilogie Star Wars, fait une apparition dans Hunger Games: La révolte - 2ème partie, et elle sera bientôt à l'affiche de Top of the Lake: China Girl, la série spécialement écrite pour elle par Jane Campion. Elle va également tourner pour Robert Zemeckis, aux côtés de Diane Kruger, Eiza González, Steve Carell et Leslie Mann.