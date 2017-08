Sophie Turner (Game of Thrones) "pas assez maigre" à l'écran : "J'ai été rongée"

Après Kate Winslet, Jennifer Lawrence ou bien Sasha Pieterse (Pretty Little Liars), une autre actrice a dénoncé la misogynie du business hollywoodien et de ses producteurs. Comme ses consoeurs, Sophie Turner a un jour été pointée du doigt pour son poids et on lui a dit qu'il lui faudrait maigrir si elle voulait décrocher des rôles. Elle raconte son expérience dans Porter Magazine...

"J'ai été rongée par des réflexions sur le poids et l'idée que tu dois être fine pour être actrice, et que je n'étais pas assez maigre pour avoir du travail", a confié l'interprète de Sansa Stark dans Game of Thrones. "Il y a parfois où j'ai eu des jobs et ils m'ont dit que je devais perdre du poids, même si ça n'avait rien à voir avec le personnage. C'est tellement dégueulasse", poursuit la jeune femme de 21 ans.

Finalement, Sophie Turner aura pris sa revanche, avec la montée en puissance de son rôle dans Game of Thrones, mais également en brillant dans le dernier X-Men, Apocalypse. Face à cette célébrité, la chérie de Joe Jonas s'est épanchée sur les raisons de son succès et sur la manière dont elle avait réussi à faire la différence face à d'autres comédiennes au moment de décrocher des rôles. "Beaucoup de ce que j'ai accompli, je le dois au timing et à la chance, mais aussi, et je déteste l'avouer, à une grande influence sur les réseaux sociaux", a avoué la jolie Britannique originaire des Midlands. Elle va même plus loin en affirmant avoir décroché un rôle grâce à son poids sur les réseaux sociaux : elle compte 1,35 million d'abonnés sur Twitter, 5,4 sur Instagram et 2 millions sur Facebook. "J'ai auditionné pour un projet et cela se jouait entre moi et une autre fille qui est une bien meilleure actrice que moi, mais j'avais des followers et donc j'ai eu le job. Ce n'est pas bien, mais cela fait partie de l'industrie du cinéma", croit-elle savoir.

Selon elle, tout "s'est fait de manière graduelle". "J'agissais dans ma vie et sur mes réseaux sociaux comme si je n'étais pas une personne publique, confesse-t-elle. J'étais une jeune fille de 15 ans écrivant des trucs politiques irréfléchis qui provoquaient des réactions négatives et mon équipe me disait de les enlever. Aujourd'hui, j'apprends à la fermer."