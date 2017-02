Game of Thrones : Mort de Neil Fingleton à 36 ans...

Triste nouvelle pour les fans de Game of Thrones. L'acteur anglais Neil Fingleton, méconnaissable sous les traits du géant Mag dans la série à succès, est mort a seulement 36 ans des suites d'une crise cardiaque.

Le comédien a rendu l'âme, chez lui au Royaume-Uni, mais la date du décès est floue. Le site TMZ.com, qui a révélé son décès, a annoncé qu'elle s'était produite le dimanche 26 février alors que le Guardian, qui s'appuie sur la page Facebook du groupe Tall Persons Club, affirme qu'elle a eu lieu le samedi 25. "Malheureusement, il a été porté à notre attention que Neil Fingleton, l'Homme le Plus Grand d'Angleterre, est mort samedi. Neil était devenu l'Anglais le Plus Grand en 2007, dépassant la hauteur de Chris Greener. Neil avait débuté une carrière dans le basketball aux États-Unis avant de devenir acteur et de jouer dans X-Men First Class et plus récemment dans Game of Thrones. Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille", pouvait-on lire sur cette page Facebook.

Neil Fingleton tenait une place à part dans le monde de la comédie en raison de ses 2,32 mètres, faisant de lui l'une 25 personnes les plus grandes du monde.