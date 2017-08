Gemma Arterton traumatisée par Hollywood : "On me filmait pendant le sport"

Gemma Arterton, 31 ans, a beau avoir été qualifiée de "bombe anatomique" par son partenaire Fabrice Luchini, qui lui a donné la réplique dans Gemma Bovery d'Anne Fontaine en 2014, elle ne fait pas l'unanimité au sein d'Hollywood. Invitée à s'exprimer lors du podcast The Guilty Feminist (en juin, mais repéré cette semaine par le Daily Mail), l'actrice raconte son expérience dans une industrie souvent sexiste et cruelle envers ses stars féminines...

Sans citer le film en question ni le producteur "obèse" qui l'a harcelée, Gemma Arterton raconte : "Il y a eu ce film dans lequel j'étais et nous tournions au Maroc. Deux semaines de tournage ont passé et d'un coup ils m'ont dit : 'Nous avons besoin d'un entraîneur personnel, immédiatement.' Et ils ont envoyé quelqu'un par avion dans la nuit pour être mon entraîneur personnel. Dans ces moments-là vous vous dites : 'Est-ce vraiment si terrible pour que j'ai besoin d'une intervention d'urgence...' J'ai trouvé ça traumatisant."

J'espère que tu ne vaux pas avaler ça

L'expérience n'en est pas restée là. Le producteur a gentiment rappelé à Gemma Arterton qu'on lui a déjà demandé sur de précédents films de perdre du poids. Il l'a également fait filmer par son entraîneur pour être bien certain qu'elle fasse du sport. "Il me mesurait et appelait mon coach le soir pour savoir si j'étais bien à la salle de sport et si je n'y étais pas, pourquoi. Et il me filmait pour être bien sûr que je m'entraîne. Et un jour sur le tournage, j'ai voulu prendre un abricot sec. Et cet homme, ce producteur obèse m'a dit : 'J'espère que tu ne vaux pas avaler ça.'"

On ne compte plus le nombre de films ou séries télévisées, de Star Wars à Game of Thrones, qui se tournent de nos jours au Maroc, mais il y a fort à penser que Gemma évoquait son expérience sur le tournage de Prince of Persia : Les Sables du temps (2010). Parmi les films à gros budget de la star, c'est le seul tourné exclusivement au Maroc. D'autant qu'elle avait déjà évoqué le tournage en ses termes, selon le Daily Mail : "Quand j'ai décroché le rôle, ils ont essayé de me transformer. Ils m'ont envoyé un coach, ont corrigé mes dents, mis des extensions et m'ont fait ressembler à une autre. Et cela me va. J'avais le bronzage, les cheveux et j'allais au sport."

Plus installée dans le cinéma européen qu'à l'époque, Gemma Arterton semble moins prête à jouer les poupées Barbie pour blockbuster hollywoodien. Les langues se délient (comme celle de Jennifer Lawrence et Sophie Turner de Game of Thrones sur les pressions exercées) sans malheureusement surprendre...