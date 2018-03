Geoffrey (Top chef 2018) en couple et bientôt papa : Sa chérie est enceinte !

Mais ce n'est pas tout ! Si certains avaient des doutes, un post publié le 26 janvier 2018 est on ne peut plus clair. En légende de deux images, celle d'une échographie et une autre sur laquelle est inscrit "boy or girl ?", Laurine a écrit : "Hello ! Nous vous dévoilons le sexe de bébé sous forme de jeu que vous allez recevoir dans quelques jours dans votre boîte aux lettres." Un message visiblement destiné aux proches du couple.

Une heureuse nouvelle pour Geoffrey, chef de partie au restaurant Pépite à Namur et qui rêve d'ouvrir son propre établissement.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !