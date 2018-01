Top Chef 2018 : Portraits et photos des 15 candidats !

Top Chef est de retour le 31 janvier sur M6 ! Alors que M6 a dévoilé les nouveautés de cette édition, la chaîne a transmis les photos et profils des candidats.

Clément Vergeat (24 ans)

Fils d'un père ébéniste et petit-fils d'un grand-père fermier, Clément a quitté son village du sud il y a quelques années pour tenter sa chance à Paris et a travaillé dans de nombreuses grandes maisons. Il est actuellement chef de partie dans le restaurant Alliance, une enseigne 1 étoile Michelin.

Mathew Hegarty (30 ans)

Actuel chef au P'tit Polyte aux Deux Alpes, Mathew s'est lancé un défi, "être le premier candidat étoilé à gagner Top Chef". Pour atteindre ses rêves, il n'a pas hésité à quitter sa famille qui vit en Australie. Après avoir fait des études aux beaux-arts, son amour pour la cuisine a pris le dessus. Une cuisine qu'il définit comme rock'n'roll puisqu'il associe des goûts qui n'ont rien à faire ensemble !

Justine Imbert (25 ans)

Chef de partie au Cabro d'Or aux Baux-de-Provence, cette jolie blonde à elle aussi travaillé dans de nombreux restaurants étoilés à l'instar du Bristol et du Ritz. Elle souhaite aujourd'hui trouver son identité culinaire et ouvrir un restaurant avec son père. Son point faible : elle manque de confiance en elle.

Franckelie Laloum (36 ans)

Il est venu directement du Japon pour participer à l'émission ! Chef au Ritz-Carlton Tokyo (1 étoile), Franckelie a travaillé avec Anne-Sophie Pic et Christian Le Squer, rien que ça ! Doté d'un fort caractère, il a une vraie âme de leader. Il souhaite revenir en France pour ouvrir son restaurant.

Jeremy Vandernoot (27 ans)

Second de cuisine à l'Agathopède à Mettet en Belgique, ce candidat est là pour qu'un Belge remporte la compétition ! C'est à 21 ans qu'il a démarré la cuisine et est passionné par l'art culinaire contemporain.

Tara Khattar (25 ans)

Chef consultante à New York, Tara a grandi dans une famille aidée au Liban. Cuisinière "rebelle" comme elle aime se définir, elle aime bousculer les codes. Espérons qu'elle arrivera à imposer son style auprès des chefs...

Vincent Crepel (33 ans)

Le chef du Porte 12 à Paris a aussi un caractère bien trempé. Soit on aime sa cuisine soit on ne l'aime pas comme il le dit. Il fait dire que sa cuisine est un mélange des différentes saveurs goûtées lors de ses nombreux voyages. Vincent a déjà une belle réputation dans le milieu puisqu'il a reçu plusieurs prix : Meilleure table Fooding 2014, Révélation guide Pudlowski 2016 et a obtenu 14.5/20 au Gault et Millau et 2 toques.

Camille Delcroix (27 ans)

Second de cuisine au Château de Beaulieu (2 étoiles) à Busnes (Pas-de-Calais), ce candidat aime tout particulièrement la cuisine du Nord. Depuis cinq ans il travaille avec le chef Marc Meurin qu'il considère comme son mentor. Son univers culinaire : une cuisine gastronomique et classique, inspirée du Nord, remise au goût du jour.

Victor Mercier (26 ans)

Cofondateur Vibe's Project à Boulogne-Billancourt, ce candidat souhaite apporter une nouvelle vision de la cuisine. Parti faire un tour du monde culinaire lors duquel il a traversé 15 pays en 9 mois, Victor a collectionné les saveurs et souhaite à présent partager son expérience.

Thibault Barbafieri (26 ans)

Chef à domicile à Saint-François (Guadeloupe), le cuisinier compte bien apporter sa touche d'exotisme au programme. Mais voilà, il n'a pas l'habitude des brigades ce qui pourrait être un obstacle. S'il participe à Top Chef, c'est afin de connaître son niveau.

Geoffrey Degros (22 ans)

L'autre Belge de la compétition est chef de partie au restaurant Pépite à Namur. Lui qui rêve d'ouvrir son établissement et que celui-ci soit un jour étoilé doit déjà trouver son identité. Son univers culinaire : une cuisine d'instinct, traditionnelle belge avec des influences sud-coréennes. Très respectueuse de la nature et axée sur le végétal.

Adrien Descouls (29 ans)

Chef Fondation pour la recherche Médicale, sa cuisine ne ressemble à aucune autre, c'est lui qui le dit ! C'est en tout cas un sacré compétiteur qui a un beau CV puisqu'il n'a travaillé qu'avec des Meilleurs Ouvriers de France.

Franck Morello (33 ans)

Chef du Dôme du Marais à Saint-Ouen, au départ, ce candidat voulait être boulanger. Mais c'est finalement la cuisine qui l'a le plus attiré. Il a travaillé dans de nombreux restaurants étoilés ce qui fait de lui un candidat redoutable. A ses heures perdues, Franck se dévoile sur Youtube en interprétant Scotchman, un personnage du futur qui vit dans le passé et crée des recettes fun et légères.

Ella Aflalo (24 ans)

La jeune femme est actuellement chef à domicile et revient d'un voyage de 6 mois en Amérique du Sud. Enrichie d'origines israéliennes et marocaines, sa cuisine est plutôt orientale. Son rêve ? Ouvrir une cantine sans prétention avec des assiettes à partager et une cave à vin.

Thibaud Erard (23 ans)

Ce chef du Pollop à Argenteuil se définit comme "une véritable fusée, un vrai pître". S'il sait s'amuser, il sait aussi très bien travailler. Thibaud est rentré au Georges V à 14 ans et a été lauréat de trois concours. Rien que ça !